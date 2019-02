Roosje maakt belofte aan sterfbed echtgenoot waar en rolt naar Compostella Wannes Vansina

24 februari 2019

14u52 0 Mechelen Zes jaar geleden kon ze de belofte aan haar man zaliger niet waarmaken, komende zomer onderneemt Roosje Sourdeau (64) opnieuw een poging om met haar elektrische rolstoel naar Compostella te rollen. “Het is nu of nooit”, geeft de Mechelse aan. Roosje zoekt wel nog sponsors om haar tocht voor het goede doel tot een goed einde te brengen.

“Of je nu God, Allah of Boeddha heet, laat Antoine alsjeblief geen pijn meer lijden.” Roosje smeekte het vijftien jaar geleden aan het sterfbed van haar zwaar zieke man Antoine. “Noem het een raadsel of een wonder, maar enkele uren later was hij pijnvrij”, blikt Roosje terug. Een paar weken later verloor hij de strijd tegen kanker. Roosje moest afscheid nemen van de man waarmee ze anderhalf jaar eerder was getrouwd, maar niet alvorens hem te beloven naar Compostella te gaan.

Ze wist toen nog niet dat die rolstoel waarin ze zopas zat, niet tijdelijk was. Toch besliste ze zes jaar geleden om de tocht aan te vatten, maar die poging viel in het water omdat de camper voor haar begeleiders betrokken raakte bij een ernstig ongeval. Ze gaf niet op, maar haar gezondheid stak stokken in de wielen. Recent kreeg ze opnieuw slecht nieuws. “Nu zijn ook mijn schoudergewrichten ‘een ruïne’, om het met de woorden van de specialist te zeggen. Wil ik mijn belofte waarmaken, dan is het echt nu of nooit.”

“Geen camper, geen goed doel”

Op 17 augustus vertrekt ze. Ze zal niet de volledige 3.300 kilometer naar Compostella overbruggen in haar rolstoel, wel de laatste 1.000. Ze trekt er 42 dagen voor uit. Het belooft loodzwaar te zullen worden. Ze zal ook een alternatieve route moeten volgen omdat niet alle wegen geschikt zijn voor haar rolstoel. “Maar ik ben geen vrouw ‘op vier wielen’. Ik ben géén vrouw met beperkingen, maar een vrouw met mogelijkheden”, stelt ze gerust. “Als je positief bent, kan je zoveel meer.”

Twee vrienden zullen haar begeleiden met een gehuurde camper. Die laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor haar reis. Met haar rolstoel kan ze nergens binnen in de gebouwen in de streek. “Geen camper is geen goed doel”, zegt Roosje. Ze zoekt onder meer bedrijven die reclame op de aanhangwagen willen sponsoren. “Ze krijgen aandacht van media en andere bedevaarders.” Eddy Schelfhout startte ook een crowdfunding via Kadonation om zo de benodigde 7.000 euro op te halen. Wordt meer gestort, dan zal dat bedrag worden doorgestort op de rekening van de vzw De Crusaders for Justice.

Isaak

De motorvereniging uit Diest zal immers aan de tocht van Roosje een benefiet koppelen ten voordele van Isaak, een jongen van negen jaar met een ernstige beperking. “Isaak heeft een droom, hij is ‘super rolstoel sportief’ en zou dolgraag een versterkte rolstoel hebben waarmee hij zich kan uitleven. Zijn sport is immers zijn leven. De rolstoel kost 6.000 euro, wat door de vele medische kosten onhaalbaar is”, aldus de Crusaders. Meer info op hun website.