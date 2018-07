Rookontwikkeling bij DHL 05 juli 2018

Bij koerierbedrijf DHL in Mechelen-Noord werden gisterennamiddag enkele tientallen arbeiders geëvacueerd. De reden was de ontwikkeling van rook in het zogeheten 'diesellokaal', een ruimte waar enkel motoren van het besturingsysteem van de sprinklers staan. "Bij het opstarten van die motoren ging het verkeerd", klinkt het bij de brandweer. "De rook kwam in het lokaal zelf terecht en niet naar buiten zoals gepland." De brandweer ventileerde de ruimte en het lokaal werd opnieuw vrijgegeven. Technici zullen nu moeten nagaan wat er misliep bij de motoren. (TVDZM)