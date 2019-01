Rookhinder bij brandje in flat TVDZM

01 januari 2019

10u50 0

In de Kraanstraat is er een brandje uitgebroken in een appartement. De schade bleef beperkt. De hulpdiensten kregen het brandje snel onder controle. Er was wel wat rookhinder. De brandweer moest de flat ventileren. De bewoonster werd opgevangen door de hulpdiensten. Niemand raakte gewond.