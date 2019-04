Rood Seniorenfeest viert jubileum met Willy Sommers Wannes Vansina

02 april 2019

18u36

Het Rood Seniorenfeest heeft deze namiddag zijn twintigste editie gevierd in schoonheid. Vanuit alle uithoeken van Vlaanderen zakten in totaal een kleine 1.200 senioren af naar een uitverkochte Nekker in Mechelen om er van aan tafels te genieten van optredens van Udo, Barbara Dex, Willy Sommers en de Golden Bis Band. De ambiance zat er goed in. Ze ondersteunden meteen ook het goede doel. 1 euro per bezoeker ging overigens naar het goede doel, meer bepaald de ijsbar die JEC De Krone morgen woensdag opent in het Tivolipark. Het Rood Seniorenfeest wordt al twintig jaar georganiseerd door S-Plus, De VoorZorg, ABVV Mechelen-Kempen, het Socialistische Fonds A. Spinoy vzw en sp.a Mechelen. De eerste zeven edities vonden plaats in de Stadsfeestzaal op de Botermarkt.