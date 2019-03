Rood Seniorenfeest schenkt 1.100 euro aan t’ASS Wannes Vansina

29 maart 2019

15u03 0

De organisatoren van het Rood Seniorenfeest van aanstaande dinsdag hebben vandaag 1.100 euro geschonken aan t’ASS, het eetcafé en jobervaringscentrum voor jongeren met een autismespectrumstoornis van vzw De Krone in het Tivolipark. “We schenken voor elke bezoeker 1 euro aan het goede doel”, zegt Caroline Gennez (sp.a). De bezoekers zijn dit jaar ook met extra veel: het Rood Seniorenfeest, dat plaatsvindt in De Nekker, is uitverkocht. Het viert dan ook zijn 20ste verjaardag met ronkende namen als Udo, Barbara Dex en Willy Sommers.

Het Rood Seniorenfeest van De VoorZorg, ABVV Mechelen-Kempen, het Socialistische Fonds A.Spinoy vzw, S-plus en sp.a Mechelen werd in 1999 voor de eerste keer georganiseerd in de stadsfeestzaal op de Botermarkt in Mechelen met een show van een zanger. De laatste jaren komen telkens zo’n 1.000 feestvierders met bussen vanuit de hele provincie Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Brabant.