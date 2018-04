Rommy verstopt zich in 'Geboorte van Venus' MEESTERWERKEN IN KINDERVERSIE FLEUREN ELEKTRICITEITSKASTEN OP WANNES VANSINA

20 april 2018

02u56 0 Mechelen Loopt het binnenkort in Mechelen vol kleine kunstkennertjes? Dat is toch het opzet van de kunstroute die gisteren werd gelanceerd. Meesterwerken als de Mona Lisa en De Schreeuw sieren elektriciteitskasten, maar dan wel in een kinderversie door de populaire illustratrice en auteur Thaïs Vanderheyden.

Vanderheyden is wereldberoemd in kinderland dankzij haar Spiekpietjes. Daarmee veroverde ze afgelopen winter nog de Sintstad in het stadhuis en het was ook toen dat dit idee geboren werd.





Karen Claes van Mechelen Kinderstad wilde al langer iets doen met de lelijke elektriciteitskasten en zo ontstond het idee om ze te pimpen met tekeningen uit Vanderheydens 'Grote Kunst voor Kleine Kenners', een boek dat een hit is in menige klas. Van de dertig bewerkingen van grote kunstklassiekers werden er tien uitgekozen. Deze sieren nu tien elektriciteitskasten en vormen zo een museumroute door de binnenstad. "Het is mijn specialiteit om moeilijke zaken te vertalen voor kinderen. Ik heb in een verleden kunstgeschiedenis gestudeerd. Zo kwam ik op het idee om een aantal moeilijke schilderijen weer te geven op kindermaat. Ik wil hen het plezier van kunst bijbrengen."





Drempel verlagen

In het boek gaat in elke tekening een kevertje schuil dat kinderen kunnen zoeken. Voor de 'Kunstroute voor kleine kenners' verving ze het insect door een petieterige Rommy (de Mechelen Kinderstadmascotte). De tekening gaat ook telkens gepaard met een afbeelding van het oorspronkelijke meesterwerk en een verhaal over een gekke kunstenaar, een mysterieuze verdwijning, een ongelofelijke uitvinding... "Sommige kinderen komen nooit in een museum. Ik wil de drempel verlagen. Ik krijg geregeld de vraag of dat wel nodig is. Zeker! De holbewoners moeten een enorm gestresseerd leven hebben geleid, maar ook zij maakten al kunst en muziek. Het zit in ons DNA."





Voor Jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld) is de Kunstroute een logisch vervolg op andere Mechelen Kinderstad-projecten als het educatief pakket voor historische kerken. "Een kinderstad is voor ons meer dan speeltuinen en bossen. Dit project past binnen het historisch karakter van onze stad en maakt komaf met de lelijke elektriciteitskasten."





Tien is natuurlijk maar een fractie van het totale aantal kasten in Mechelen. Er zijn geen plannen om ook andere aan te pakken. Geypen wijst op de kostprijs van zo'n 21.000 euro. De route is terug te vinden op www.mechelenkinderstad.be/





kunstroute. Ze is 1,6km lang en neemt zo'n 20 minuten in beslag.