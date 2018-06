Rommy speelt deze zomer verstoppertje 11 juni 2018

02u36 0

Alle kinderen van het Mechelse kleuter- en lagere onderwijs krijgen een Rommy-zomerkalender mee naar huis. Deze geeft een overzicht van alle activiteiten die Mechelen Kinderstad in juli en augustus organiseert, zoals Mechelen Kinderstrand, de activiteiten van de mobiele speelteams, de stadswandelingen op kindermaat of het kinderluik op Maanrock. Nieuw is een zoektocht naar Rommy. De mascotte verstopt zich elke week op een bekende locatie. Kinderen die kunnen raden waar het blauwe figuurtje zich schuilhoudt en op de foto gaan met Rommy en een opgegeven voorwerp, maken kans op een prijs. Tips zijn terug te vinden op www.mechelenkinderstad.be, net als een digitale versie van de zomerkalender. (WVK)