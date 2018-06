Rommelmarkt kiest voor herbruikbare bekers 23 juni 2018

Niet alleen grote festivals gaan op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief voor bekers, ook kleinere evenementen zoals de Tweestraten Rommelmarkt in Mechelen trekken de afvalarme kaart. Zo investeerde de organisatoren in de aankoop van honderd glazen voor de koffies die worden uitgedeeld aan de standhouders en buren. Daarnaast werd beslist om drank in blik te weren maar om te kiezen voor glas. Er werden ook 200 herbruikbare drinkbekers gekocht. "We denken dat we één van de zeldzame rommelmarkten in België zijn die voor 95% de nieuwe Europese wet zal naleven. Op die manier kunnen we de afvalberg en klein beetje helpen verminderen", zegt Eric Gevaert. De rommelmarkt vindt zondag 24 juni van 10 tot 17 uur plaats op de Aldi-parking op de Leuvensesteenweg. (WVK)