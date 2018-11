ROM Skippers pakken meteen goud en zilver Wannes Vansina

08 november 2018

De Mechese ropeskippingclub Rom Skippers heeft het seizoen goed ingezet. Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen – het Provinciaal Kampioenschap - behaalde de club onmiddellijk goud en zilver.

Het goud was niet geheel verwonderlijk voor Elise Audiens (19), die afgelopen zomer nog brons behaalde tijdens het WK ropeskipping in Shanghai. Joke Vermuyten (17) mocht naast haar op het podium met zilver. De club behaalde verder nog drie selecties voor het Belgisch Kampioenschap: ook Anna Kestens (14), Fien Leplae (15) en Margot Schuurmans (19) zullen mogen deelnemen. Vooral de prestatie van Anna sprong in het oog. Het was haar eerste deelname in de hoogste categorie.