ROM skippers op weg naar WK 25 juli 2018

Tien atleten van de Mechelse ROM Skippers zijn gisteren vertrokken naar Shanghai. De tien zullen er over twee teams deelnemen aan het Wereldkampioenschap Rope Skipping.





Als titelverdedigers vertrok het +15 jaar-team gisteren als grote favoriet naar China.





"We weten dat er gekeken zal worden naar ons. Dat maakt de druk iets hoger dan de vorige keer, maar we gaan er voornamelijk naartoe om plezier te hebben", luidt het. Naast het +15 jaar-team, neemt ook het beloftenteam van de Mechelse club deze keer deel aan het wereldkampioenschap. "Er is wat spanning en stress, maar dat mag. Dat is gezonde adrenaline", vertelt hun coach Floor Leplae (20). Wat er van het team verwacht moet worden, is volgens de coach moeilijk in te schatten. "Maar we zijn er in ieder geval klaar voor. We hebben er hard voor getraind", aldus Floor. "Zolang ze er maar plezier aan beleven. Dat is het belangrijkste. Elk podiumplekje is dan mooi meegenomen." Bij het oudere team weerklinkt haast hetzelfde stramien. "Het is een ervaring en dat beseffen mijn meisjes ook", zegt hun coach Nana Jacobs. "Ze hebben hiernaartoe geleefd en hebben heel wat opofferingen moeten maken. Ik ben ervan overtuigd dat ze het goed zullen doen."





Op maandag 30 juli zal Elise Audiens (19) uit Bonheiden een gooi doen om haar wereldtitel in de Masters te verlengen. (TVDZM)