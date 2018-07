ROM Skippers doen het goed op WK 30 juli 2018

De ROM Skippers uit Mechelen hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het WK rope skipping in Shanghai. Het beloftenteam liet zich zaterdag opmerken in de freestyles, waar het zilver en brons pakte. Overall eindigde het zevende. "Zevende van de wereld worden in een sport die qua niveau zo spectaculair evolueert, is eigenlijk een huzarenstukje. De Aziatische landen beginnen deze sport te domineren maar qua freestyles blijven wij hun grootste concurrent, zoveel is duidelijk", zegt coach Floor Leplae. Het +15 Meisjesteam, twee jaar geleden nog wereldkampioen, kwam een dag later één puntje tekort voor brons en eindigde zesde. Daar was de teleurstelling wel groot want er was meer gehoopt. Vandaag maandag treden Anna Kestens (Beloften) en de regerende wereldkampioen Elise Audiens (+15) nog aan. (WVK)