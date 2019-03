ROM Skippers behalen zilver en EK-selectie Wannes Vansina

19 maart 2019

De ROM Skippers uit Mechelen namen afgelopen weekend met succes deel aan het Belgisch Kampioenschap Rope Skipping voor teams in Wuustwezel. Het A-meisjesteam met Elise Audiens, Paulien Derden, Julie Hoekx, Floortje Putteman en Margot Schuurmans behaalde in de hoogste categorie zilver én een selectie voor het Europees kampioenschap van deze zomer in het Oostenrijkse Graz. Coach Nana Jacobs gelooft dat het team nog beter kan aangezien de meisjes in hun specialiteit – de snelheidsnummers – onder de verwachting bleven. De andere teams konden de aansluiting met de Belgische top niet maken. Voorzitter Kurt Moens wijt dat aan hun jonge leeftijd. “Maar ik heb een aantal mooie prestaties gezien.”