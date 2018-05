Rolstoelgebruiker raakt raadszaal niet in 31 mei 2018

02u59 0

Bij aanvang van de gemeenteraadszitting van dinsdagavond werd pijnlijk duidelijk hoe ontoegankelijk een deel van het stadhuis van Mechelen is voor rolstoelgebruikers. Een dame die in een rolstoel de zitting wilde bijwonen, raakte niet via de publiekstoegang tot in de raadszaal. Uiteindelijk raakte ze via het niet-publieke gedeelte toch op haar bestemming. Volgens gemeenteraadsvoorzitter Chris Backx (N-VA) moet het stadsbestuur toch eens nadenken over een oplossing. "We stuiten op problemen met de dienst Erfgoed; het is niet gemakkelijk om wijzigingen aan te brengen aan dit pand. Maar we moeten nadenken en een oplossing vinden zodat mensen die minder mobiel zijn toch de raad kunnen bijwonen." Schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld) laat weten dat er plannen zijn, maar dat deze in samenspraak met N-VA werden uitgesteld naar volgende bestuursperiode wegens te duur.





(WVK)