Rolstoel van overleden moeder geschonken 31 augustus 2018

Karin Verbeeck uit Mechelen heeft de rolstoel van haar moeder gedoneerd aan het Woonzorgcentrum Hof van Egmont. De donatie kwam er nadat de moeder van Karin overleed eerder dit jaar.





"Het gaat om een moderne rolstoel die maar 6 maanden oud is en nog jarenlang dienst kan doen tijdens uitstapjes of verplaatsingen in het Hof van Egmont", zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland. "Dergelijke rolstoel kost al snel 800 euro. We danken haar dan ook voor haar gulle gunst."





Karin en het Woonzorgcentrum kennen elkaar al een hele tijd. In 1981 liep ze zelf stage in het Hof van Egmont. Later ging ze in de zorgsector werken. (TVDZM)