Roker slaat agent en vlucht 24 april 2018

Gino V.d.B. stond terecht voor weerspannigheid en slagen aan een agent.





De feiten vonden plaats midden april vorig jaar in een feesttent in Leest. Beklaagde was er samen met vrienden en besloot om een sigaret op te steken. "Een agent had dit gezien en vroeg om deze sigaret uit te doven", vertelde de openbaar aanklager. "Hij sloeg daarop op de vlucht en wanneer een tweede agente hem staande kon houden, haalde hij uit met zijn vuisten."





Hierop werd beslist om de man mee te nemen naar het politiekantoor. De hele rit lang uitte de man doodsbedreigingen. Aangezien de man al meerdere gunsten kreeg van de rechtbank, vorderde het parket gisteren tien maanden effectief en een geldboete van 800 euro. De man legde de schuld bij de politie. Volgens hem deed hij - buiten het roken in de tent - alles volgens het boekje. "Maar zij waren zo agressief tegenover mij dat ik me heb verzet", klonk het. Tijdens de zitting stelde een betrokken agent zich burgerlijke partij. Er werd 1.000 euro morele schadevergoeding gevraagd. Of die wordt toegekend weten we volgende maand. (TVDZM)