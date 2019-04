ROJM toont kunnen van Mechelse jongeren met ‘Te Gek in Talent’ Els Dalemans

07 april 2019

11u12 0 Mechelen Het Mechelse jeugdhuis ROJM op de Battelsesteenweg was zaterdag de locatie voor ‘Te Gek in Talent’, een evenement dat jongeren en hun kunnen in de kijker zet.

“Heel wat jongeren zijn actief bezig met allerlei creatieve zaken zoals zang, dans, voetbal, slam poetry, …, Maar ze krijgen niet altijd de kans om hun kunnen te tonen. Met ROJM Overkop wilden wij hen zaterdag de mogelijkheid geven om eens in de schijnwerpers te staan. Meteen waren alle jongeren uit de buurt welkom om een kijkje te komen nemen en elkaar zo te ontmoeten”, zegt Malika Zariouh.

“Het publiek kon niet alleen genieten van een heleboel talent op het podium, er werden ook allerlei workshops georganiseerd. Jongeren konden zelf filmen, upcycled juwelen maken, kennismaken met slam poetry, creatief schrijven, hiphop dansen, thai-boxen, beats maken... We hopen dat dit evenement het begin wordt van meer. Jong Mechels talent moet meer zichtbaar gemaakt worden.”

“Het doel van ROJM Overkop is immers om Mechelse jongeren te helpen die hun weg niet vinden om hun talent te ontwikkelen of ermee aan de slag te gaan. Daarom werken we samen rond jong ondernemerschap met de dienst Economie van de Stad Mechelen en met Platform Samenlevingsdienst die jongeren stimuleert op het vlak van burgerschap.”

“Ook de artistieke werkplek H30 en de Talentenfabriek steunen onze jongeren, door hen een concrete plek aan te bieden om hun talenten te laten ontwikkelen. J@M -de organisatie die jongeren coacht in hun ondernemerschap- zet ook mee de schouders onder dit project, net als Groep Intro die werkt met OKAN-jongeren (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers ).”