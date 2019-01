ROJM helpt langdurig werkzoekenden aan werk Wannes Vansina

22 januari 2019

ROJM blikt tevreden terug op het eerste werkingsjaar van ‘Samen op-stap naar werk’, een project gesteund door het Europees Sociaal Fonds. “Bedoeling was om op twee jaar tijd honderd trajecten te realiseren met langdurig werkloze Mechelaars met een migratieachtergrond of vluchtelingen, maar intussen zitten we al aan 70. De doelstelling is niet meteen werk vinden, wel om hun sociaal kapitaal te verhogen en hen de weg beter te laten vinden”, vertelt Sahd Jaballah, algemeen coördinator van ROJM. De deelnemers worden gecoacht en brengen onder meer een bezoek aan de VDAB. “Vrouwen die al lang huisvrouw zijn, moedigen we aan om Nederlandse les te volgen, vluchtelingen proberen we te activeren.” 18 deelnemers vonden een voltijdse job in de reguliere en sociale economie, vier kregen een opleidingscontract, vier doen een interimjob en nog eens vier werken voor een dienstenchequebedrijf.