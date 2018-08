Roet- en verkeersellende na brand in autogarage 03 augustus 2018

02u43 0

De zware brand in autohandel Beerens langs de Boomsesteenweg in Aartselaar heeft ook voor hinder gezorgd in onze regio. In Willebroek en Mechelen was er niet enkel verkeersellende. "Er was ook roetneerslag", meldt de politiezone Mechelen-Willebroek. "Het ging om isolatiemateriaal, al is er geen reden tot paniek."





Vooral in Heindonk waren er meldingen van brokstukken die in de tuinen waren terechtgekomen. "Iedereen mag dit gewoon opruimen en bij het restafval sorteren", klonk het nog. "Wie groenten uit de tuin opeet, wast ze beter eerst." De verkeersellende duurde nog tot laat op de avond. Het verkeer richting Antwerpen moest aan het op- en afrittencomplex van de A12 met de N16 in Willebroek de autostrade verlaten om nadien in Mechelen de E19 opnieuw op te gaan. Binnen de kortste keren kwamen door die omleidingsroute ook alle secundaire wegen in Willebroek en Mechelen vast te zitten. De politiezone hield een oogje in het zeil. "Patrouilleploegen hebben ervoor gezorgd dat het verkeer op de kruispunten langs de weg perfect door kon", besluit politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "We hebben uiteindelijk nergens moeten ingrijpen. Niemand werd onwel."





(TVDZM)