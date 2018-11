Roemenen staan terecht voor koperdiefstal TVDZM

09u25 0 Mechelen Zeven mannen en een vrouw uit Roemenië riskeren allen een celstraf van achttien maanden effectief. De acht stonden terecht voor een koperdiefstal bij CG Power Systems.

De acht werden afgelopen zomer in de boeien geslagen door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Dit nadat een getuige had opgemerkt hoe enkele beklaagden zich ’s nachts verdacht gedroegen langs de Slachthuislaan in de buurt van het bedrijf dat transformatoren fabriceert. “De acht hadden geen duidelijke verklaring voor hun aanwezigheid in de buurt”, stelde de openbaar aanklager. “Er werd gezegd dat ze op doorreis waren vanuit Brussel naar Parijs. Totaal ongeloofwaardig omdat Mechelen dan helemaal niet op de weg ligt.” Verder werd er in de auto nog inbrekersmateriaal en een cirkelzaag aangetroffen. Na onderzoek bij CG Power Systems bleek dat er geprobeerd was om in te breken door een raampje van het bedrijfspand stuk te slaan. Alleen waren de daders er deze keer niet binnen geraakt. “Enkele dagen voordien werd er wel een geslaagde inbraak vastgesteld. Toen werd er een gat in de muur gemaakt en werd er koper gestolen”, besloot de aanklager. “Dankzij ANPR-camera’s, telefonie-onderzoek en aangetroffen schoonsporen konden we hen, hun aanwezigheid in Mechelen op dat moment én de inbraak bij het bedrijf aan elkaar linken.” Vonnis in de zaak volgt binnen de maand.