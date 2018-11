Roemenen riskeren tot achttien maanden cel Tim Van der Zeypen

23 november 2018

14u15 0 Mechelen Vier Roemenen riskeren celstraffen tot achttien maanden cel. De vier stonden terecht voor een reeks winkeldiefstallen. De verdediging ontkent de feiten niet en vroeg straffen met uitstel.

De vier, twee koppels tussen de 25 en 41 jaar oud, werden op 7 september van dit jaar betrapt in de Ravenbergstraat in Mechelen. Hun voertuig met Britse nummerplaat werd opgemerkt door een patrouilleploeg. Wanneer de agenten hen ging controleren, bleken er in de auto verschillende gestolen spullen te liggen. “Bij sommige hingen de beveiligingssystemen of de prijzen er nog aan vast”, vertelde openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. Naast kledij troffen de agenten ook nog mogelijk gestolen voedsel aan. De vier werden meegenomen voor verhoor. Bij de politie alsook bij de onderzoeksrechter gingen ze meteen over tot bekentenissen. “We waren op doorreis van Engeland naar Roemenië en zijn gestopt in Mechelen”, klonk het in hun verklaringen. “We hebben dan inderdaad enkele spullen waaronder babyspullen gestolen.”

In tegenstelling tot hun verklaringen, zouden de vier al een langere tijd in Mechelen zijn geweest. Dat bleek volgens de openbaar aanklager uit de ANPR-camera’s. “Hun voertuig werd vaker opgemerkt”, besloot de procureur. Naast de celstraf van achttien maanden werd er ook een geldboete van 800 euro gevorderd.

De verdediging van de vier pleitte allen schuldig en hoopt dat de rechtbank rekening houdt met de situatie. “Ze hadden niet veel geld en hebben daarom de diefstal gepleegd”, vertelde meester Cédric Monheim. Zijn confrater Bart Vanmarcke vult aan:“Bovendien wachten hun kinderen op hen in hun thuisland. Momenteel worden ze opgevangen door de grootouders maar mijn cliënt vreest dat dit niet lang meer kan duren.” Een vonnis in de zaak volgt binnen de maand.