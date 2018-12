Roemeense winkeldieven ‘op doorreis’ krijgen straffen met uitstel TVDZM

13 december 2018

09u50 0 Mechelen Vier Roemenen hebben een celstraf gekregen van achttien maanden met uitstel. De vier stonden terecht voor een reeks winkeldiefstallen.

De Roemenen waren volgens het parket twee koppels tussen de 25 en 41 jaar oud. Ze werden op 7 september 2018 betrapt in de Ravenbergstraat. In hun auto lagen verschillende gestolen goederen. “Soms hingen de beveiligingssystemen of de prijzen er nog aan vast”, vertelde openbaar aanklager eerder. “Naast kledij troffen de agenten ook nog gestolen voedsel aan.” Sinds hun arrestatie zaten de vier in de cel. De feiten gaven ze meteen toe. “We waren op doorreis van Engeland naar Roemenië en zijn gestopt in Mechelen”, klonk het. “We hebben dan inderdaad enkele spullen waaronder enkele babyspullen gestolen. Omdat we niet veel geld hadden.” De celstraffen werden met uitstel uitgesproken. Als het parket niet in beroep gaat, mogen de vier Roemenen eerstdaags de gevangenis verlaten. De geldboete van 800 euro werd wel effectief uitgesproken.