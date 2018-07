Roemeense koperdieven opgepakt na inbraak bij Pauwels 09 juli 2018

02u36 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft acht Roemeense dieven opgepakt. Ze probeerden koper te stelen. Het was een buurman die hen had opgemerkt.

De acht Roemenen werden in de nacht van donderdag op vrijdag al opgepakt, maar onderzoeksrechter Theo Byl plaatste hen afgelopen weekend onder aanhoudingsmandaat. "Het was een buurman die hen vrijdagavond had opgemerkt. Op de parking van het bedrijventerrein aan de Antwerpsesteenweg stonden twee verdachte voertuigen met Franse nummerplaten", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Er stond zes personen naast." De politie reageerde op de melding en voerde een controle uit. In de auto werd inbrekersmateriaal aangetroffen. Hierop werden de zes personen ingerekend. Niet veel later moest de politie een tweede keer uitrukken naar het bedrijventerrein. De politie rekende opnieuw twee verdachten in. In de loop van vrijdagnamiddag en zaterdag kwamen alle verdachten voor de onderzoeksrechter. Het ging om zeven mannen en een vrouw met de Roemeense nationaliteit. (TVDZM)