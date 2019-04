Roemeense gauwdieven ’s anderdaags al opgepakt TVDZM

19 april 2019

08u25 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee Roemeense gauwdieven opgepakt. Het duo viseerde een zestigjarige vrouw die net aan het station van Mechelen geld was gaan afhalen.

Kort nadat de vrouw maandagochtend het geld was gaan afhalen, werd ze bestolen op weg naar de Leopoldstraat. Kort nadat ze klacht ging indienen bij de politie, werden de camerabeelden uit de buurt bekeken. “Hierdoor kwamen twee personen in het vizier”, luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De twee observeerden de vrouw terwijl ze het geld ging afhalen. Kort daarna ging een van hen ervandoor met de portefeuille.” Nog uit die beelden bleek dat de twee na de diefstal, het geld verdeelden en de portefeuille vervolgens weggooiden in het struikgewas.

Nieuwe diefstal

Een dag later kon de politie hen al inrekenen. Dit nadat de politie hen opnieuw had opgemerkt in de buurt van het station. “De daders waren er aan het ronddolen”, klinkt het nog bij het parket. “Hierop werd er een patrouilleploeg naar het station gestuurd. De twee werden opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor.” Volgens het parket gaat het om twee mannen van 21 en 35 jaar oud. Beiden hebben de Roemeense nationaliteit. “Ze werden voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot om de twee aan te houden.”