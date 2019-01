Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dit jaar 40.000 nieuwe donoren: Dina Tersago is de eerste Wannes Vansina

07 januari 2019

13u19 2 Mechelen Rode Kruis-Vlaanderen gaat dit jaar op zoek naar 40.000 nieuwe bloedgevers om de voorraad op peil te houden en ervoor te zorgen dat iedereen die bloed nodig heeft, dit ook kan krijgen. De eerste werd vandaag gevonden: presentatrice Dina Tersago.

Rode Kruis-Vlaanderen trapte vandaag de campagne #MijnEersteKeer af in de hoop nieuwe donoren aan te trekken. De organisatie verliest er immers elk jaar een heel pak. “Sommigen slechts tijdelijk omdat ze zwanger zijn, een reis maakten of een tattoo lieten zetten. Anderen voorgoed wegens hun ouderdom of omdat ze een ziekte hebben. Elk jaar hebben we dus nieuwe donoren nodig om genoeg bloed, plasma en plaatjes te kunnen blijven leveren aan iedereen die ze nodig heeft”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen.

Dina Tersago (40) kwam maandagochtend in Mechelen alvast haar steentje, of beter haar donatie O+, bijdragen. “Mijn ouders zijn al jarenlang trouwe donoren en zijn dus mijn grote voorbeeld. Bij mij kwam het er nooit van. Mijn goede voornemen voor 2019 was voor de allereerste keer bloed komen geven en daar maak ik vandaag dus werk van. Gezien deze campagne het perfecte moment”, lacht ze. De presentatrice neemt zich voor voortaan vaker te komen. “Het is een kleine maar o zo belangrijke geste. Je mag vier keer per jaar doneren. Altijd zal mij dat wel niet altijd lukken omdat ik moet reizen voor ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’.”

Ook zwemmer Pieter Timmers, mode-expert Tiany Kiriloff en influencer Camille Botten zetten hun schouders onder de campagne. Ze helpen met de hashtags #MijnEersteKeer en #ikgeefbloed de oproep mee verspreiden. Het Rode Kruis-Vlaanderen roept iedereen die voor het eerst bloed gaat geven op om een selfie te nemen en die te posten op sociale media met de #MijnEersteKeer. Mensen die hun eerste keer bloed willen geven in 2019 kunnen terecht op www.rodekruis.be/mijneerstekeer of meteen op een inzameling in hun buurt.