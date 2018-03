Robots veroveren Technopolis 26 maart 2018

02u34 0 Mechelen Robots veroveren dezer dagen het Mechelse Technopolis. Afgelopen zaterdag vond de tiende editie van de Robocup Junior plaats.

350 jongeren van 8 tot 18 jaar namen het tegen elkaar op met een zelfgebouwde robot in drie disciplines: 'robotdans', 'redden voor beginners' en 'redden voor gevorderden'. In de eerste categorie haalden de teams hun beste dancemoves boven, samen met hun elektronische vriend. In de twee andere moest een robot een traject volgen om vervolgens een object te detecteren en te verwijderen.





Robot bouwen

Ook tijdens de paasvakantie is het een en al robot dat de klok slaat in Technopolis. Negen stuks maken hun opwachting. Je kan een ritje maken op een robot, maar er ook zelf eentje bouwen of programmeren. Wie écht alles over robots te weten wil komen, kan ook naar de speciale Kinderlezing over robots op de laatste zondag van de vakantie. (WVK)