Rivanco viert 40ste verjaardag. “Vader is met pensioen, maar komt nog elke dag” Wannes Vansina

31 januari 2019

14u16 0 Mechelen De Mechelse drukkerij Rivanco in Mechelen-Noord bestaat op 2 februari exact 40 jaar. Oprichter Hugo Riket (66) ging vorig jaar met pensioen. “Maar hij komt nog elke dag”, zegt zoon Gregory.

Hugo en zijn vrouw Dominique van den Eynden richtten Rivanco op in Branst, bij Bornem. “Mijn ouders werkten aanvankelijk samen voor een bedrijf, hij als vertegenwoordiger, zij als secretaresse. ‘Jij hebt een schoon leven, de hele dag op de baan’, zei ze hem. ‘Als jij denkt dat je dat ook kunt, dan moet je dat ook doen’, antwoordde hij. En zo geschiedde”, vertelt Gregory.

De opstart in 1979 was niet gemakkelijk. Ze hadden geen financiële middelen, maar de aanhouder wint. “Ze begonnen een eigen drukkerij met een van de eerste drukmachines van Printing International. In 1986 verhuisden ze naar de Antwerpsesteenweg in Mechelen, in 1994 naar de huidige locatie in de Blarenberglaan.”

De drukker levert promotiemateriaal, werkkledij en relatiegeschenken aan overwegend bedrijven, maar ook aan verenigingen en particulieren. Het telt dertig medewerkers. “Omwille van de veranderende tijden hebben we ons businessmodel al herhaaldelijk moeten aanpassen, maar we blijven nog altijd groeien. Niet exponentieel, maar gestaag. We kijken uit of we links of rechts geen bedrijven kunnen overnemen.”

De oprichter van het familiebedrijf is sinds vorig jaar met pensioen, maar hij is nog altijd zaakvoerder. “Vader mag dan sinds vorig jaar met pensioen zijn, hij komt hier nog alle dagen. Dat houdt hem jong”, aldus nog Gregory.