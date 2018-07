Ringbrug begeeft het door warmte 26 juli 2018

02u35 0

De Ringbrug in Willebroek heeft gisteren een hele dag problemen ondervonden na een technische panne. Kort voor 10.30 uur moest de brug geopend worden voor een schip dat er onderdoor wilde varen. Bij het opnieuw sluiten van de brug ging het mis. De brug kon niet meer gesloten worden en bleef open staan. Onmiddellijk werd besloten om het verkeer niet meer door te laten en de politie van Mechelen-Willebroek liet het verkeer omrijden. Dat gebeurde onder meer via de Brielenbrug in Tisselt en langs de Vredesbrug in het centrum van Willebroek. Inmiddels kwamen arbeiders van Waterwegen en Zeekanaal ter plaatse. Zij probeerden het euvel te herstellen, maar dat lukte niet onmiddellijk.





Probleem met sensoren

"Daarom hebben wij meteen signalisatie aangebracht en tekstborden geplaatst om de autobestuurders in te lichten van de omleiding", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Ondertussen hebben wij ook het wegennet gemonitord." Volgens De Vlaamse Waterweg zat het probleem bij een van de motoren en was er een bijkomend probleem met de sensoren van het wegdek. De Ringbrug was gisteravond open voor het verkeer, maar mocht nog niet worden bediend door de scheepvaart.





(TVDZM, WVK)