Rijtje schuiven voor laatste groet aan kardinaal Danneels Wannes Vansina

18 maart 2019

17u17 2 Mechelen Het was deze namiddag rijtje schuiven in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen om een laatste groet te kunnen brengen aan kardinaal Danneels. “Hij was iemand die écht iets te zeggen had”, zegt pater Peter Van Meijl.

Godfried Danneels stierf donderdagmorgen op 85-jarige leeftijd. Dat grijpt duidelijk veel mensen aan. Het was een komen en gaan op de Wollemarkt 15, de plek waar hij dertig jaar woonde en werkte. Een voor een brachten ze een laatste groet aan de sobere houten kist. Vervolgens konden ze een boodschap achterlaten in het rouwregister.

Pater Peter Van Meijl kwam speciaal over vanuit Wenen, waar hij werkt. “Het was voor mij heel belangrijk om hier te zijn. Ik ken hem sinds 1969. Hij was mijn professor in de liturgie. Daarna ben ik hem blijven ontmoeten in Rome.”

Hij zal Danneels herinneren als iemand die écht iets te zeggen had. “Hij verkocht geen wind, als hij iets zei kon je daar geen speld tussen krijgen.”

Helemaal leeg

Pater Toon Thys was een oud-medewerker en goede vriend van Danneels. “De laatste tien jaar zaten we samen in een ‘kranske’. België heeft veel van hem gekregen.” Ook wat betreft ‘Operatie Kelk’ valt volgens hem de kardinaal niets te verwijten. “Ik denk dat misbruik is gemaakt van zijn goedheid. Ze hebben hem betrokken en hij wist niet in welk wespennest hij belandde.” Volgens Thys was Danneels opgebrand. “Hij was helemaal leeg.”

Vangheluwe

Ook van Denise Bollen geen kwaad woord over Danneels’ rol in het pedofilieschandaal. “Hij heeft gedaan om de goede vrede te bewaren. Dat kan je hem moeilijk kwalijk nemen. Vangheluwe is aan zijn gezondheid beginnen vreten, zijn ondergang geworden. Ik heb hem net bedankt voor de goeie vrede.”

Ook gewone Mechelaars kwamen afscheid nemen. “Hij was voor ons Mechelaars een bijzonder aimabele man. Kwam je hem tegen, dan zei hij altijd vriendelijk goeiedag. Ook al kende ik hem niet persoonlijk, zijn overlijden heeft mij aangegrepen”, zegt Magda Van den Dries.

Ook dinsdag en woensdag kan nog een laatste groet worden gebracht aan Godfriend Danneels, op vrijdag vindt de uitvaart plaats om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal.