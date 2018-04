Rijbewijs ingetrokken nadat bestuurder het net had teruggekregen 17 april 2018

Een autobestuurder heeft afgelopen weekend zijn rijbewijs mogen inleveren voor vijftien dagen. Hij had alcohol en drugs in zijn bloed. Opmerkelijk is dat hij pas een week terug in het bezit was van zijn rijbewijs.





"Eind maart 2018 hebben we de autobestuurder ook al een keer tegengehouden bij een alcoholcontrole. Ook toen werd zijn rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen", legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. De man raakt duidelijk moeilijk geleerd. Afgelopen weekend werd hij al voor de vierde keer betrapt op het rijden onder invloed. De man mag het binnenkort gaan uitleggen voor de politierechter.





Hij liep tegen de lamp bij alcoholcontroles in zowel Mechelen als Willebroek. Naast deze man moest de politie nog elf andere rijbewijzen intrekken. Bij de alcoholcontroles tot slot werden in totaal 1.066 mensen gecontroleerd. (TVDZM)