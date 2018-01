Riet opent pannenkoekenhuisje aan Korenmarkt 02u30 0 Foto Marc Aerts

De Mechelse Riet Van Dam (34) heeft zopas de pop-up 't Creperietje geopend in het pand van The Box op de Korenmarkt. Riet staat met haar zoete pannenkoeken al 22 jaar op de zaterdagmarkt van Mechelen. Deze pannenkoeken wil nu ze brengen in een pannenkoekenhuisje. "Het zoete assortiment wordt uitgebreid met enkele hartige pannenkoeken. Na mijn recente vakantie in Peru heb ik verschillende ideeën opgedaan om hartige pannenkoeken te serveren met een werelds karakter. Zo zullen bijvoorbeeld pannenkoeken met geitenkaas of chili con carne op het menu staan", vertelt Riet. "Ik speelde al een hele tijd met het idee om iets te brengen naast de markt. Verscheidene klanten moedigden me aan. Ondanks mijn horecaervaring schrok het financiële risico me toch af. Daarom vind ik het idee van The Box interessant. De stap om hier een pop-up te openen is een pak kleiner. Zonder een groot financieel risico te moeten nemen, kan ik hier perfect uittesten of het concept aanslaat of niet." Met 't Creperietje' krijgt The Box Mechelen zijn tweede invulling, nadat de eerste ingebruikname vorig jaar liep van 14 oktober tot 2 december met de wijnbar 'Wine Not'. De zaak van Riet zal open zijn tot en met 28 februari.





(AVH)