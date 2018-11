Reuzenkinderen zingen Sinte-Mette Wannes Vansina

07 november 2018

18u39 1 Mechelen Twee Mechelse UNESCO-tradities komen zondag 11 november bijeen: de Mechelse Reuzenkinderen gaan Sinte-Mette zingen! Van Den Deigem zullen ze naar het Sinte-Mettefeest in het Cultuurcentrum trekken.

Het initiatief komt van de vereniging ReuzenMechelen, die in april werd opgericht om het reuzenerfgoed te promoten en vaker naar buiten te laten komen.

“Om nog meer mensen te bereiken én de Sinte-Mettetraditie mee in de verf te zetten, pakken we zondag uit met een originele stunt: de Reuzenkinderen nemen samen met de wijkwerking Heihoek en vluchtelingenorganisatie Welcome in Mechelen deel aan Sinte-Mette”, zegt Kevin Polfliet. ReuzenMechelen roept alle kinderen op om om 13.30 uur te verzamelen aan het lokaal dienstencentrum Den Deigem in de Karmelietenstraat om vandaar met de reuzen van deur tot deur te gaan richting het grote Sinte-Mettefeest in het Cultuurcentrum. Het Sinte-Genootschap organiseert daar naar jaarlijkse traditie een zangwedstrijd voor kinderen van 6 tot 12 jaar, met randanimatie (meer info op www.sintemette.be).

Kleurplaat

De reuzen rukken niet alleen uit op Sinte-Mette, ze plannen ook een schoolbezoek. Kinderen tot twaalf jaar kunnen deelnemen aan een kleurwedstrijd door op de website of de Facebookpagina van ReuzenMechelen een kleurplaat getekend door poppenmaker Paul Contryn te downloaden, in te kleuren en voor 30 november in te zetten naar ReuzenMechelen, p/a Reuzenstraat 1 in Mechelen. De hoofdprijs: een reusachtig bezoek op school.

Meer info: www.reuzenmechelen.com.