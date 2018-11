Reuzenkinderen gaan mee Sinte-Mettezingen TVDZM

11 november 2018

Naar jaarlijkse traditie zijn tientallen kinderen ‘Sinte-Mette’ gaan zingen in de straten van Mechelen. In het centrum kregen enkelen zelfs ondersteuning van de Mechelse Reuzenkinderen. Verkleed met mantel en mijter werd in stoet vertrokken vanuit het lokaal dienstencentrum Den Deigem naar het cultureel centrum. Eerste halte was het Martin’s Paterhof hotel. Daar kreeg het personeel het gekende ‘Sinte-Mette’-lied een eerste keer te horen waarna de zangertjes werden beloond met snoephosties. In het Cultureel Centrum ging het grote Sinte-Metteslotfeest door. Hier stonden pannenkoeken, spelletjes gespeeld en een verkleed- en zangwedstrijd op het programma.