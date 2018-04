Reuzen zoeken dragers 23 april 2018

Wie zondag op stap was in Mechelen, maakte kans om een echte reus tegen het lijf te lopen. De kinderen Klaasje, Janneke en Mieke gingen op zoek naar dragers.





Vijf fiere Mechelaars richtten zopas pijndersgilde ReuzenMechelen op. Ze grepen Erfgoeddag aan om vrijwilligers te vinden die letterlijk en figuurlijk mee hun schouders willen zetten onder de eeuwenoude traditie. Ze maakten een uitstapje met de reuzenkinderen en wie wilde, mocht binnenin eens een kijkje nemen. "Heel interessant, maar ook heel warm en erg benauwend daarbinnen. Ik kan mij niet voorstellen ermee te lopen", lacht 'bezoeker' Marian Van Herck. Gelukkig voor ReuzenMechelen hadden anderen wel interesse. Volgens Olivier Van Dessel is het een eer om de reuzen te mogen dragen. "Toen we daarnet op de Grote Markt kwamen met al dat volk... Kippenvel!" Niet alleen de reuzen kwamen naar buiten, er viel wel meer te beleven in het kader van Erfgoeddag. In de Kruidtuin konden voetballiefhebbers de meest memorabele hoogtepunten uit de Mechelse voetbalgeschiedenis herbeleven dankzij Radio Reflex en ook het 'Grond der Dingen'-caravannetje van ARSENAAL/LAZARUS kwam naar buiten. Het stelde een (boekje met een) eerste reeks ideeën voor Mechelen voor.





(WVK)