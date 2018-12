Restrictieperimeter bij thuiswedstrijden Racing blijft van kracht Wannes Vansina

18 december 2018

De Mechelse gemeenteraad heeft dinsdagavond beslist om een politieverordening goed te keuren voor de instelling van een restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen voor het jaar 2019. Het gaat om een verlenging van de maatregel die in april werd genomen nadat een wedstrijd tegen KVV OG Vorselaar uitmondde in supportersrellen. In de perimeter rondom het stadion zijn personen met een stadionverbod niet toegelaten vanaf 5 uur voorafgaand aan de wedstrijd tot 5 uur na affluiten ervan. Tijdens de eerste wedstrijden na de invoering werden nog enkele personen aangehouden, daarna niet meer. Om deze reden vroegen de politiediensten om de verlenging van deze restrictieperimeter.