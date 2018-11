Restauratie op til voor Zeven Weeënweg Wannes Vansina

29 november 2018

De stad Mechelen maakt zich op om de staties van de voormalige Zeven Weeënweg rondom de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk te restaureren. Een aantal verkeert in slechte staat.

Zes van de zeven staties werden in de 17de eeuw opgericht aan de buitenzijde van de kerk en in de aanpalende straten. In de 19de eeuw werden de staties gegroepeerd aangebracht tegen de buitenzijde van de kerk. Op dat moment werd ook een zevende statie opgericht. “In de jaren 80 van vorige eeuw werd een aantal restauraties uitgevoerd. Doch deze restauratiecampagne is niet zo heel duurzaam gebleken. Daarom dat wij de staties terug in ere willen herstellen. Ze bepalen tenslotte mee het uitzicht van de kerk”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Gezien het complexe materiaalgebruik en de verschillende beelden wil de stad in eerste instantie een uitgebreid materiaaltechnisch onderzoek laten uitvoeren. Hiervoor loopt een aanbestedingsprocedure. Vervolgens zal op een van de staties een proefrestauratie worden uitgevoerd. Het onderzoek en de proefrestauratie worden geraamd op 49.000 euro.