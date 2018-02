Restaurants zetten schouders onder Langste Veggietafel 15 februari 2018

Acht Mechelse restaurants zetten de schouders onder de Langste Veggietafel, het populaire vegetarische picknickevenement dat dit jaar op 12 april plaatsvindt op de Grote Markt. Wie voor 31 maart een vegetarische maaltijd bestelt bij Funky Jungle, Bar Botanica, De Krewelligen Bidet, Zahia's Cuisine, ViaVia, La Loggia, De Graspoort of Greenfield II maakt kans op een VIP-diner verzorgd door leerlingen van COLOMAplus. "In 2013 koppelden we voor het eerst een restaurantactie aan de Langste Veggietafel", vertelt Gitte Van Den Bergg van EVA Mechelen. "Toen waren er nog geen vegetarische restaurants in Mechelen. Intussen zijn er al drie, en als gevolg van de stijgende vraag gaat ook het aanbod bij de andere restaurants er sterk op vooruit. Steeds meer Mechelaars ontdekken de voordelen van veggie eten." (WVK)