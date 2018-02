Renovatie op komst voor leegstaande horeca Wollemarkt 06 februari 2018

02u43 0

Het is triestig gesteld met de horeca op de Wollemarkt, maar ook daar heeft Jos De Wael plannen. Hij verwierf er vorig jaar twee panden: deze aan weerszijden van het vroegere De Thien Gheboden. "Het was een unieke gelegenheid om die panden te kopen, zo vlakbij de Sint-Romboutstoren. Een fantastische locatie", zegt de bedrijfsleider. Bedoeling is beide panden te renoveren, met onderaan horeca en boven een woonruimte. "De architecten zijn bezig met de plannen. De panden verkeren in erbarmelijke staat. We hebben ze gestript, maar zelfs met het geraamte zijn er problemen." Aanvankelijk was het de bedoeling een samenwerking aan te gaan met brouwerij Het Anker, de eigenaar van De Thien Gheboden. Er kon evenwel geen overeenkomst worden bereikt. Bijgevolg zullen de drie panden afzonderlijk worden aangepakt. (WVK)