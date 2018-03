Renovatie jaagpad voor Muizenvaart 13 maart 2018

In opdracht van De Scheepvaart renoveert aannemer Hoogmartens Wegenbouw tussen 19 maart en 19 april het jaagpad tussen de Lotelingstraat en de Trianonlaan in Muizen. Het wordt afgesloten voor het verkeer. Fietsers dienen een omleiding te volgen via de Leuvensesteenweg, bewoners moeten er rekening mee houden dat ze hun woning gedurende enkele dagen niet met de wagen kunnen bereiken. (WVK)