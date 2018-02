Renovatie appartementen Schijfstraat van start 13 februari 2018

02u47 0

Aannemer PIT is gestart met de renovatie van 36 appartementen van Woonpunt Mechelen in haar binnengebied in de Schijfstraat. "De appartementen op het domein dateren van na de Tweede Wereldoorlog en voldoen dus niet meer aan de huidige normen. In deze deelfase zullen 36 appartementjes met één slaapkamer compleet gerenoveerd worden. De bewoners zijn enkele maanden geleden verhuisd naar het nieuwe appartementsgebouw dat we eind vorig jaar ingehuldigd hebben of verhuisden naar een andere buurt", vertelt Alexander Vandersmissen, voorzitter van Woonpunt Mechelen (Open Vld). Aansluitend op deze deelfase zullen de resterende 43 appartementen aangepakt worden. De kostprijs van de totale fase (79 appartementen) wordt geraamd op 5.851.386,48 (excl. btw). De renovatie van de ganse site ging in 2015 van start. (WVK)