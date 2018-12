Reizende expo belicht geschiedenis van Vlaamse begijnhoven Wannes Vansina

21 december 2018

14u30 0 Mechelen De UNESCO erkende in 1998 dertien Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed. Deze verjaardag wordt gevierd met de reizende tentoonstelling ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ die in januari ook Mechelen aandoet.

De tentoonstelling doet verschillende steden aan, veelal waar zich een door UNESCO erkend begijnhof bevindt. Vanaf 4 januari is Mechelen aan de beurt en strijkt de expo neer in de Sint-Katelijnekerk, tot en met 31 januari. De tentoonstelling omvat onder meer tekeningen, historische thema’s, bijzondere verhalen en 360°-fotomateriaal. De expo kijkt niet alleen naar de bewogen geschiedenis maar focust ook op de hedendaagse cultuur die de begijnhoven nog steeds relevant maakt. “Naast het algemene luik, komt ook het Mechelse verhaal uitgebreid aan bod. De geschiedenis van het Groot Begijnhof wordt verteld. Verbindende organisaties zoals de buurtwerking van het Groot-Begijnhof, Sjarabang, het Sociaal Profijtje en Etterjefke stellen zichzelf voor. Hedendaagse foto’s die genomen zijn door Mechelaars worden eveneens tentoongesteld”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). De kerk is elke dag open van 13 tot 16 uur. De tentoonstelling is een samenwerking van de kerkfabriek Sint-Catharina, dienst Monumentenzorg van de stad Mechelen en Torens aan de Dijle vzw.