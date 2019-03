Regionaal Landschap Rivierenland onthult nestkast voor steenuil TVDZM

30 maart 2019

Het Regionaal Landschap Rivierenland heeft in Hombeek zaterdagavond een nestkastje ingehuldigd voor de steenuil. Dat gebeurde tijdens de ‘nacht van de steenuil’. De steenuil is een van de kleinste uilen van Vlaanderen. Zo’n veertigtal natuurliefhebbers verzamelden zaterdagavond in de kantine van voetbalclub ‘Huis ten Halve’. Daar kregen ze eerst een lezing en werd er voor de kinderen een knutselactiviteit voorzien. Nadien trokken de liefhebbers op wandeltocht op zoek naar steenuilen. Tijdens die wandeling werd meteen ook het eerste nestkastje voor de steenuil ingehuldigd. Binnenkort volgen er nog meer. Deze werden gemaakt door leerlingen van GO! Atheneum Heist. Met de verschillende nestkastjes hoopt het Regionaal Landschap Rivierenland op meer broedende steenuilen.