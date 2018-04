Regenweer speelt plantenbeurs parten 30 april 2018

02u37 0

De Nationale Plantenbeurs in Hombeek bij Mechelen lokte gisteren tussen de 10.000 en 20.000 bezoekers. Dat is iets minder dan andere jaren, vermoedelijk door het slechte weer. Vooral in de voormiddag schrikte de regen de bezoekers wat af. Ook de wegenwerken speelden de beurs mogelijk parten. Zo moesten enkele bloemen- en plantenkraampjes verplicht verhuizen door de werken aan de kerk van Hombeek. Toch blikken de 120 kwekers tevreden terug. "Het was het moment om eens te komen kijken. Nu is het ideaal om te beginnen om de tuin in orde te krijgen tegen de zomer", zegt bezoeker Wouter (42). Hij zakte vanuit Puurs af naar Mechelen en ging op zoek naar de ideale plant voor in zijn tuin. Naast planten en bloemen zorgden de eet- en drankkraampjes voor extra sfeer. (TVDZM)