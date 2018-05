Regenboogbank tegen homo- en transfobie 18 mei 2018

Mechelen heeft gisteren niet alleen met het hijsen van een regenboogvlag en het dragen van buttons de aandacht op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie gevestigd, de stad huldigde in de Kruidtuin ook een zitbank in de regenboogkleuren in. "Met deze acties steken we de holebi- en transgendergemeenschappen een hart onder de riem en roepen we samen extra op tot verdraagzaamheid", zegt schepen Marc Hendrickx (N-VA). Volgens de Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM) zijn acties nog altijd nodig, maar gaat het de goede kant uit. (WVK)