Rederij wil boottochten naar Planckendael hernemen Wannes Vansina

04 december 2018

16u35 0 Mechelen Philip De Prest, de eigenaar van rederij Malinska, hoopt opnieuw boottochten te kunnen organiseren tussen het station van Mechelen en ZOO Planckendael. Voorwaarde is dat er een vorm van betoelaging komt.

Maandag sloeg de Likambote op drift en moest de brandweer hem opnieuw aan wal brengen. Het schip ligt al vijf jaar op de Leuvense Vaart, ongebruikt. Toch doet Philip De Prest hem niet van de hand. Hij hoopt nog altijd dat de boottochten die tot vijf jaar geleden werden georganiseerd kunnen worden heropgestart. “We zijn er destijds mee gestopt omwille van nieuwe Europese regelgeving die ons verplichtte meerdere kapiteins aan boord te hebben, wat niet betaalbaar is. Mits wat creativiteit en goede afspreken moet het mogelijk zijn de boottochten opnieuw te organiseren”, zegt De Prest. Lees: er moet een vorm van geldelijke steun komen van de KMDA, Toerisme Vlaanderen, de stad Mechelen of wie dan ook. “We vervoerden destijds tot 50 à 60.000 bezoekers per jaar. Er is ook niks leuker dan met de boot naar Planckendael te gaan, toch? De Likamboté dateert van 2008. Dat is splinternieuw in boottermen.” Anders is het gesteld met de twee andere Planckendaelboten Balou en Bonobo. De reder doet ze gratis van de hand. Varen kunnen ze niet meer, maar mogelijk is een vereniging geïnteresseerd. Komt er geen afnemer, dan worden ze herleid tot schroot. Volgens Planckendael zijn er geen concrete plannen om de boottochten te hernemen. Het dierenpark heeft ook geen toegang meer aan de waterkant.