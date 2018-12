Red Lion Sebastien Dockier keert graag terug naar KMTHC: “Hier heb ik alles geleerd” Wannes Vansina

24 december 2018

15u11 0 Mechelen Wereldkampioen hockey, nummer 1 van de wereld én lid van de Ploeg van het Jaar. 2018 kon niet op voor Red Lion Sebastien Dockier (28). De kiem voor het succes werd tot 12 jaar geleden gelegd door KMTHC in Hombeek. Daar zijn ze bijzonder trots op het succes van ‘hun’ speler. “Hij heeft mee deze club groot gemaakt.”

Sebastien Dockier mag dan wereldkampioen zijn en bij HC Den Bosch in Nederland spelen, voor onze krant kwam hij graag nog een keertje naar KMTHC, de club aan de Eglegemvijver waar het voor hem allemaal begon. “Ik ben ergens wel erfelijk belast”, lacht Dockier. “Mijn grootvader speelde in het Vrijbroekpark, van waaruit de club in 1987 is ontstaan. Mijn vader, nonkels, zus, neven en nichten, ze spelen of speelden allemaal hockey”, vertelt hij. In zijn tijd was KMTHC dan ook nog echt een familieclub. De aanvaller van de Red Lions herinnert zich nog de wedstrijden die werden georganiseerd tussen zijn familie en de familie Siroux. “Ik was vier-vijf jaar toen ik hier begon. Ik speelde er tot de scholieren.” Hij komt nog graag terug. “Het doet nog altijd iets. Ik heb hier echt leuke jaren gehad en heb hier nog altijd vrienden. Hier is mijn basis gelegd, heb ik alles geleerd.”

Toen al stak hij met kop en schouders boven de rest uit, figuurlijk dan toch. Alexander Algoet, nu voorzitter van de hockeyclub, herinnert zich nog goed dat Sebastien in zijn leeftijdscategorie speelde, ook al was hij dan drie jaar jonger. “Dan zag je de tegenstander kijken. ‘Wat komt die kleine meedoen?’ Dat was best grappig. ‘Laat hen dat klein manneke daar vooraan maar onderschatten’, dachten wij. Want Sebastien legde er dan wel standaard twee of drie binnen op basis van zijn talent en techniek”, herinnert Algoet zich. Het waren andere tijden. Terwijl de club toen ruim 200 leden telde, zijn dat er intussen 880, mede te danken aan de successen van Sebastien en zijn collega-Red-Lions. “De Olympische Spelen in 2008 gaven de eerste boost. Daarna is het niet meer gestopt.”

Dockier staat er zelf van te kijken. “In India hadden we niet door dat het wereldkampioenschap hier zo leefde. Toen we dinsdag aan het stadhuis van Brussel aankwamen, verwachtten we 300-400 man. Er stonden 7.000 supporters! Niet normaal”, lacht hij. Dat de Red Lions afgelopen weekend ook de Rode Duivels de loef afstaken door tot Ploeg van het Jaar te worden verkozen, doet hem veel plezier. Dat de hockeysport een pak minder verdient van het voetbal, vindt hij niet erg. “Het gaat niet om het geld, het is ons om de eer en de titel te doen. Al zou meer verdienen natuurlijk mooi zijn”, lacht hij. Algoet wijst erop dat de hockeysport de afgelopen tien jaar enorm is geëvolueerd. “Naar mijn gevoel is voetbal blijven hangen, terwijl hockey is blijven evolueren om te winnen aan snelheid en attractiviteit. Op het vlak van de videoscheidsrechter heeft de sport wel vijftien jaar voorsprong.”

KMTHC hoopt verder te kunnen bouwen op het succes. Eind januari of begin februari organiseert de club vriendjesdagen en kunnen leden hun schoolkameraden uitnodigen om een week gratis te komen meetrainen. De club hoopt naar 1.000 leden te gaan. De afgelopen jaren werd al fors geïnvesteerd in infrastructuur. “Nu we infrastructureel en logistiek zijn bijgebeend, willen we ook op sportief vlak een volgende stap zetten. Onze ‘dames 1’ staan eerste in eerste klasse en kunnen als ze hun niveau behouden opklimmen naar eredivisie, de hoogste afdeling. De jongens spelen ook in eerste, maar doen het minder goed. We gaan ons niet meten met de allergrootste clubs van het land, maar willen een stevige speler worden. En als de jongens naar de erevisie gaan, dan weet ik wie te bellen”, grijst Algoet. “Zeg noot nooit”, lacht Dockier. Zijn prioriteit is het EK in Antwerpen van volgende zomer.