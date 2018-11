Reclamemaker trakteert klanten op...

boek over darmkanker Wannes Vansina

26 november 2018

11u38 0 Mechelen Reclamemaker Blops uit Mechelen verrast zijn klanten met een ietwat eigenaardig eindejaarsgeschenk: een boek over darmkanker. “30 jaar nadat Piet den Boer mijn held werd, geef ik zijn boek aan mijn klanten”, zegt Bart Diricx.

Samen met maag- en darmspecialist Dr. Luc Colemont bracht KV Mechelen-coryfee Piet de Boer dit najaar het boek ‘Helden met darmkanker’ uit, met daarin getuigenissen van bekende en minder bekende Vlamingen over hun strijd tegen darmkanker. “Piet maakte niet alleen straffe doelpunten. Wat mij betreft heeft hij ook een straf boek gemaakt”, verantwoordt Bart zijn keuze voor dit relatiegeschenk. “Iedereen kan kracht en inspiratie putten uit die getuigenissen. En Blops wil mee de sensibilisering rond darmkanker ondersteunen. Alle opbrengsten van dit boek gaan integraal naar de vzw Stop Darmkanker.”

Vraag is of het ook een goed relatiegeschenk is. “Ik heb ook getwijfeld of het niet te persoonlijk was. Maar dan besefte ik dat het eigenlijk wel paste bij de vriendschapsband die ik met al klanten en leveranciers heb. De eerste reacties die ik kreeg, waren allemaal heel positief.” De keuze voor het boek heeft ook te maken met zijn liefde voor KV Mechelen. De toen 12-jarige Bart was er op 11 mei 1988 bij in Straatsburg toen Piet den Boer het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde en Malinwa zo de Europese beker bezorgde. “Dat moment maakte van Piet mijn held! Vandaag … is hij dat nog steeds.”

https://www.stopdarmkanker.be/