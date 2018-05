Reclamebord van Aldi waait omver 02 mei 2018

02u32 0

Langs de Leuvensesteenweg is maandagnamiddag een groot reclamebord van supermarkt Aldi naar beneden gekomen. Volgens de brandweer gaat het om metaalmoeheid gecombineerd met een hevige rukwind. Het bord kwam naar beneden en belandde op het voet- en fietspad. De lokale politie werd samen met de brandweer ter plaatse gestuurd. De politie moest even het verkeer regelen. De brandweer moest het reclamebord ontmantelen en opruimen. Bij het incident raakte als bij wonder niemand gewond. De schade is wel groot. Zo kwam het paneel met daarop het logo van de supermarkt wat verder op de grond terecht. Voor het verkeer op de Leuvensesteenweg was er geen hinder. Voetgangers en fietsers moesten tijdelijk een andere route nemen. (TVDZM)