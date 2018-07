Recidivist na 2 dagen dealen opgepakt 06 juli 2018

Een Mechelse dealer riskeert drie jaar cel. De man werd op 3 november bij een verkeerscontrole ter hoogte van Zemst betrapt met37 zakjes cocaïne bij zich. De drugs zaten verstopt onder het stuur van de wagen. Bovendien lag er ook 1.255 euro cash geld in de wagen. De man had door dat ontkennen geen zin had en gaf toe te dealen. Hij was bovendien niet aan zijn proefstuk toe, want in 2015 werd hij al eens veroordeeld voor drugsfeiten. "Hij was slechts twee dagen eerder terug begonnen met het verhandelen van drugs. Het telefonieonderzoek bewijst dat", aldus zijn advocaat. "Bovendien zit hij al 8 maanden in voorhechtenis." Daarom werd een straf met uitstel gevraagd. (WHW)