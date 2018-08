Rechter tegen verslaafde: "Hoeveel kansen moet u nog krijgen?" 30 augustus 2018

De 30-jarige David C. uit het Mechelse riskeert een effectieve celstraf van twee jaar. De man stond terecht voor drugshandel. En dat was niet de eerste keer.





"U zal moeten kiezen. Een leven in de criminaliteit of het leven van een normale burger", zei de rechter gisteren. De man gaf het bezit van de drugs toe, maar bezwoer dat zowat alle verdovende middelen voor eigen gebruik waren en niet voor verkoop. Het parket eiste niettemin twee jaar effectieve celstraf en een geldboete tot 8.000 euro. "Meneer werd al meerdere keren veroordeeld. Voor twee drugsfeiten kreeg hij al een straf met uitstel. Alleen werden die zaken herroepen en zullen ze binnenkort opnieuw voor de rechter komen", aldus de aanklager. "Bovendien is er een nieuw onderzoek opgestart naar hem. Deze keer voor drugsbezit in de gevangenis." De dertiger vroeg aan de rechter nog een laatste kans. De rechter velt een vonnis eind deze maand. (TVDZM)