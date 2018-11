Rechter tegen veroordeelde: “Ik geloof niet dat ze van de trap is gevallen” TVDZM

28 november 2018

14u20 0

De rechter in Mechelen heeft Mechelaar Besnik B. schuldig bevonden aan partnergeweld. Hij kreeg een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel. Beklaagde ontkende de feiten. In 2017 kregen beklaagde en zijn vrouw ruzie om geld. In de bank ontaarde de situatie waarop de vrouw al huilend op de vlucht sloeg. De politie werd erbij gehaald en toen die kwam aangereden, viel ze de agenten in hun armen. De vrouw had verwondingen opgelopen aan haar been. “Het gevolg van slagen door beklaagde”, zei het parket. De man repliceerde: “Ze is van de trap gevallen.” De man bleef de feiten dus staalhard ontkennen. Alleen kon hij de rechter in Mechelen niet voldoende overtuigen. “Meneer, ik geloof echt niet dat ze van de trap is gevallen. De verwondingen zijn duidelijk het gevolg van slagen die zijn toegebracht door stok”, zei rechter Suzy Vanhoonacker. Zij veroordeelde hem tot een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel. Ook de geldboete van 800 euro werd uitgesteld. “Zolang u een begeleiding gaat volgen tegen intrafamiliaal geweld”, besloot de rechter. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet geweten.